Нидерланды - Швеция 20 Июня прямая трансляция

Текстовая трансляция

72' Мемфис Депай Ещё одной перестановкой завершает паузу Рональд Куман — Мемфис Депай теперь будет играть на острие вместо Бробби.

69' Экватор второго тайма, время для паузы на водопой.

67' А следом справа уже во «вне игры» забрался Брайан.

65' На чужой половине сфолил Бробби, пострадал от него Хин.

64' Теперь уже нидерландцы заработали угловой, его исполнил Копмейнерс, но в штрафной первым на мяче оказался Хин и надёжно сыграл на вынос!

62' От правого флажка подал в штрафную Аяри — ван Дейк головой спокойно вынес мяч.

61' Справа Зенели запустил вперёд Элангу, Энтони простреливал в центр штрафной на набегавшего Исака, но раньше него буквально на мгновение оказался на мяче ван Хекке и разрядил обстановку!

59' Гус Тиль И также Гус Тиль вышел вместо Рейндерса.

59' Тён Копмейнерс Тён Копмейнерс у голландцев поменял де Йонга.

59' Очередная дальняя попытка последовала от Аяри — мяч довольно опасно пролетел над перекладиной!

56' Лукас Бергвалль И также Лукас Бергвалль вышел вместо Нюгрена.

56' Бесфорт Зенели Бесфорт Зенели поменял Карлстрёма.

56' Энтони Эланга Тройную замену проводит Грэм Поттер. Энтони Эланга вместо Бернхардссона.

54' Габриэль Гудмундссон Гудмундссон на фланге завалил Саммервилла и за срыв перспективной атаки получил жёлтую карточку.

52' По правому краю включился Бернхардссон и навесил в центр штрафной, там ван Хекке не позволил Дьёкерешу добраться до мяча.

50' На радиус с фланга сместился Гакпо и из борьбы с защитником нанёс несильный удар — легко поймал мяч Нордфельдт.

47' Крисенсио Саммервилл Крисенсио Саммервилл у Нидерландов заменил Малена.

46' Начался второй тайм!

45+5' Завершён первый тайм! Очень быстро Нидерланды благодаря дублю Бробби создали себе комфортный задел. До паузы на водопой полностью вели игру оранжевые, а вот дальше наконец проснулась сборная Швеции и начала раз за разом беспокоить оборону соперника. И по количеству созданных моментов вполне наиграли минимум на один гол шведы, но против этого оказался голкипер нидерландцев Барт Вербрюгген, на счету которого уже четыре спасения. В итоге имеем промежуточные 2:0 в пользу голландцев. Перерыв!

45+5' И ещё один важнейший сейв совершает Вербрюгген! Очень неприятно для него издали из-под защитника под самую штангу низом пробил Аяри, но сумел дотянуться Барт и спас команду!

45+3' Опаснейший стандарт прямо у линии штрафной заработали шведы, во вратарский угол мощно пробил Дьёкереш — не дёрнулся за стенку Вербрюгген и надёжно отразил мяч в сторону!

45+1' Четыре минуты добавил Майкл Оливер.

45' После навеса Нюгрена со стандарта во вратарской Лагербильке опередил неудачно сыгравшего на выходе Вербрюггена и головой переправил мяч в сетку! Но тут же раздался свисток главного арбитра Майкла Оливера, который зафиксировал офсайд у Густафа!

43' Справа подключился Думфрис и снова простреливал во вратарскую — мяч рикошетом от Гудмундссона прилетел в руки Нордфельдту.

41' У штрафной соперника Дьёкереш из борьбы сумел скинуть Аяри, Ясин с радиуса мощно пробил над перекладиной!

40' На правом полуфланге на чужой половине де Йонг классно накрыл Аяри, после чего Мален ворвался в штрафную и то ли низом бил в дальний угол, то ли так простреливал под очередное замыкание Бробби, в любом случае мяч прошёл мимо ворот! Но выглядело опасно!

39' С левого края выполнил фирменное смещение к радиусу Гакпо и нанёс плотный дальний удар — вышло прямо по позиции Нордфельдта!

37' И снова вынужден выручать Вербрюгген! Слева из штрафной под дальнюю штангу стрелял Дьёкереш — в прыжке уверенно парировал в сторону Барт!

35' Явно после паузы на водопой активизировалась сборная Швеции, кровь из носу нужен ей гол до перерыва, чтобы по-настоящему вернуться в игру.

33' А следом уже сам Дьёкереш губит отличный разрезающий пас Исака, из пределов штрафной Виктор из-под ван Хекке слабо пробил в руки голкиперу.

31' И вновь Дьёкереш здорово подыграл Аяри, но теперь уже с левой половины штрафной Ясин зарядил куда-то в сторону дальнего углового флага.

29' Хорошая контратака удалась скандинавам, слева получил передачу Дьёкереш и шикарно верхом вырезал в штрафную на Аяри, но Ясин неудачно грудью принял мяч и фактически отправил его в руки Вербрюггену.

28' Угловой с правого фланга исполнили шведы, на ближней половине штрафной выиграл воздух Исак и сделал скидку в центр, откуда с полулёта пробивал Карлстрём, но угодил в Линделёфа!

26' Вернулись футболисты на позиции, возобновилась игра.

23' Середина первого тайма, время командам попить водички и пообщаться со своими тренерскими штабами.

21' В середине поля Думфрис на мгновение оказался на мяче раньше Нюгрена, а дальше Беньямин скорее уже по инерции сфолил на Дензеле.

19' Не сбавляют обороты голландцы, явно они хотят продемонстрировать всему футбольному миру, что ничья с Японией в первом туре была просто случайностью.

17' На чужой половине совершил перехват де Йонг, после чего мяч подхватил Рейндерс, левее центра влетел в штрафную и из-под ноги Лагербильке пробил рядом с ближней стойкой!

13' От левого флажка Рейндерс исполнил подачу в штрафную, но Дьёкереш оказался первым на мяче и выбил его!

11' На правом краю Мален выиграл скоростной забег у Гудмундссона и навесил на дальнюю штангу, откуда нанёс несильный удар головой Гакпо, — на месте Нордфельдт!

9' У центрального круга сумел зацепиться за мяч Бробби, а дальше его не по правилам атаковал Хин.

7' Сразу остро отвечают шведы! Справа в штрафной здорово открылся Дьёкереш, принял мяч и из-под ван Хекке мощно пробил в ближний угол — ногой классно среагировал Вербрюгген!

5' Выиграл в центре поля верховое единоборство Исак и сбрасывал на ход Дьёкерешу, но Виктор успел забраться во «вне игры».

2' Чуть оттянулся назад Мален, получил пас и подключал к атаке Рейндерса, но Хин не пропустил Тейани мимо себя!

1' Матч стартовал! Поехали! Нидерландцы разыграли мяч с центра поля.