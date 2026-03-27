Германия - Кот-д'Ивуар 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
20 Июня 2026 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Кот-д'Ивуар, которое состоится 20 Июня 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Кот-д'Ивуар
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|15
|зщ
|Нико Шлоттербек
|18
|зщ
|Натаниэль Браун
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|23
|пз
|Феликс Нмеча
|5
|пз
|Александар Павлович
|19
|пз
|Лерой Зане
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Кай Хаверц
|1
|вр
|Яхья Фофана
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|5
|зщ
|Уилфрид Синго
|21
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|8
|пз
|Франк Кессье
|6
|пз
|Секо Фофана
|15
|нп
|Амад Диалло
|11
|нп
|Ян Дьоманд
|19
|нп
|Николя Пепе
|9
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Эмерс Фаэ
История личных встреч
|14.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|7 : 1
|06.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|31.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|30.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Шотландия
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|1
|3
|Бразилия
|1
|1
|4
|Гаити
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|1
|3
|2
|Австралия
|1
|3
|3
|Турция
|1
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|1
|3
|2
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Кюрасао
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|3
|Нидерланды
|1
|1
|4
|Тунис
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия
|1
|1
|2
|Иран
|1
|1
|3
|Египет
|1
|1
|4
|Бельгия
|1
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Уругвай
|1
|1
|2
|Саудовская Аравия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Кабо-Верде
|1
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Норвегия
|1
|3
|2
|Франция
|1
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|4
|Ирак
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|1
|3
|2
|Австрия
|1
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|4
|Алжир
|1
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0