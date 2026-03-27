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Германия - Кот-д'Ивуар 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
20 Июня 2026 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай);
Германия
Кот-д'Ивуар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Кот-д'Ивуар, которое состоится 20 Июня 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Кот-д'Ивуар
1 Германия вр Мануэль Нойер
4 Германия зщ Жонатан Та
15 Германия зщ Нико Шлоттербек
18 Германия зщ Натаниэль Браун
6 Германия пз Йозуа Киммих
23 Германия пз Феликс Нмеча
5 Германия пз Александар Павлович
19 Германия пз Лерой Зане
10 Германия пз Джамал Мусиала
17 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Кай Хаверц
1 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
17 Кот-д'Ивуар зщ Гела Дуэ
5 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
21 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
8 Кот-д'Ивуар пз Франк Кессье
6 Кот-д'Ивуар пз Секо Фофана
15 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
11 Кот-д'Ивуар нп Ян Дьоманд
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
9 Кот-д'Ивуар нп Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Кот-д'Ивуар Эмерс Фаэ
История личных встреч
14.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа E. 1-й тур Германия7 : 1
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 1 : 2Германия
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Германия4 : 0
30.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Германия2 : 1
27.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 3 : 4Германия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Шотландия13
2 Марокко11
3 Бразилия11
4 Гаити10
Группа D
КомандаИО
1 США13
2 Австралия13
3 Турция10
4 Парагвай10
Группа E
КомандаИО
1 Германия13
2 Кот-д'Ивуар13
3 Эквадор10
4 Кюрасао10
Группа F
КомандаИО
1 Швеция13
2 Япония11
3 Нидерланды11
4 Тунис10
Группа G
КомандаИО
1 Новая Зеландия11
2 Иран11
3 Египет11
4 Бельгия11
Группа H
КомандаИО
1 Уругвай11
2 Саудовская Аравия11
3 Испания11
4 Кабо-Верде11
Группа I
КомандаИО
1 Норвегия13
2 Франция13
3 Сенегал10
4 Ирак10
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина13
2 Австрия13
3 Иордания10
4 Алжир10
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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