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Тунис - Япония 21 Июня прямая трансляция

Стадион: ББВА (Гуадалупе, Мексика), вместимость: 53500
21 Июня 2026 года в 07:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Тунис
Япония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Япония, которое состоится 21 Июня 2026 года в 07:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ББВА (Гуадалупе, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тунис
Япония
1 Тунис вр Абдельмухиб Шамах
20 Тунис зщ Ян Валери
2 Тунис зщ Али Абди
4 Тунис зщ Омар Рекик
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
10 Тунис пз Ханнибал Межбри
13 Тунис пз Рани Хедира
17 Тунис пз Эллиес Скири
7 Тунис нп Элиас Ашури
11 Тунис нп Исмаэль Гарби
19 Тунис нп Фирас Шауат
1 Япония вр Дзион Судзуки
2 Япония зщ Юкинари Сугавара
16 Япония зщ Цюёси Ватанабэ
3 Япония зщ Сёго Танигути
21 Япония зщ Хироки Ито
24 Япония пз Каисю Сано
15 Япония пз Даити Камада
10 Япония нп Рицу Доан
13 Япония нп Кэито Накамура
11 Япония нп Дайдзэн Маэда
18 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Франция Сабри Лямуши
Франция Эрве Ренар
Япония Хадзимэ Мориясу
История личных встреч
17.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Япония2 : 0Тунис
27.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Япония2 : 0Тунис
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Шотландия13
2 Марокко11
3 Бразилия11
4 Гаити10
Группа D
КомандаИО
1 США13
2 Австралия13
3 Турция10
4 Парагвай10
Группа E
КомандаИО
1 Германия13
2 Кот-д'Ивуар13
3 Эквадор10
4 Кюрасао10
Группа F
КомандаИО
1 Швеция13
2 Япония11
3 Нидерланды11
4 Тунис10
Группа G
КомандаИО
1 Новая Зеландия11
2 Иран11
3 Египет11
4 Бельгия11
Группа H
КомандаИО
1 Уругвай11
2 Саудовская Аравия11
3 Испания11
4 Кабо-Верде11
Группа I
КомандаИО
1 Норвегия13
2 Франция13
3 Сенегал10
4 Ирак10
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина13
2 Австрия13
3 Иордания10
4 Алжир10
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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