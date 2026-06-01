Уругвай - Кабо-Верде 22 Июня прямая трансляция
Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
22 Июня 2026 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа H. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Кабо-Верде, которое состоится 22 Июня 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Кабо-Верде
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Педру Лейтау Бриту
История личных встреч
|16.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа H. 1-й тур
|1 : 1
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|16.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Шотландия
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|1
|3
|Бразилия
|1
|1
|4
|Гаити
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|1
|3
|2
|Австралия
|1
|3
|3
|Турция
|1
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|1
|3
|2
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Кюрасао
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|3
|Нидерланды
|1
|1
|4
|Тунис
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия
|1
|1
|2
|Иран
|1
|1
|3
|Египет
|1
|1
|4
|Бельгия
|1
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Уругвай
|1
|1
|2
|Саудовская Аравия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Кабо-Верде
|1
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Норвегия
|1
|3
|2
|Франция
|1
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|4
|Ирак
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|1
|3
|2
|Австрия
|1
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|4
|Алжир
|1
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0