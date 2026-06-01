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Белшина - Торпедо-БелАЗ 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
20 Июня 2026 года в 14:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Белшина
Окончен
0 : 2
Торпедо-БелАЗ

    0'
    45'
    90'
    • 45+2'
      0:1
      Артём Быков
    • 90+1'
      0:2
      Grigoriy Martyanov
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 20 Июня 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Белшина
    Бобруйск
    Торпедо-БелАЗ
    Жодино
    История личных встреч
    19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Белшина
    08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Белшина0 : 0Торпедо-БелАЗ
    11.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Белшина1 : 3Торпедо-БелАЗ
    30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 3Белшина
    11.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Белшина2 : 1Торпедо-БелАЗ
    27.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Белшина
    01.10.2016 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Белшина1 : 3Торпедо-БелАЗ
    25.05.2016 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Белшина
    03.10.2015 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Белшина1 : 0Торпедо-БелАЗ
    05.06.2015 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 3Белшина
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Динамо Мн1126
    2
    Лига конференций
    		МЛ Витебск1124
    3
    Лига конференций
    		Торпедо-БелАЗ1220
    4 Неман1120
    5 Ислочь1119
    6 Гомель1118
    7 Минск1117
    8 Динамо-Брест1114
    9 Славия-Мозырь1114
    10 Арсенал Дз1114
    11 Витебск1113
    12 Барановичи1211
    13 Белшина1210
    14
    Стыковая зона
    		БАТЭ119
    15
    Зона вылета
    		Днепр М118
    16
    Зона вылета
    		Нафтан126

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