Белшина - Торпедо-БелАЗ 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
20 Июня 2026 года в 14:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Окончен
0 : 2
0'
45'
90'
- 45+2'0:1Артём Быков
- 90+1'0:2Grigoriy Martyanov
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 20 Июня 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|30.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 3
|11.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|01.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|25.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|05.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|11
|26
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|11
|24
| 3
Лига конференций
|Торпедо-БелАЗ
|12
|20
|4
|Неман
|11
|20
|5
|Ислочь
|11
|19
|6
|Гомель
|11
|18
|7
|Минск
|11
|17
|8
|Динамо-Брест
|11
|14
|9
|Славия-Мозырь
|11
|14
|10
|Арсенал Дз
|11
|14
|11
|Витебск
|11
|13
|12
|Барановичи
|12
|11
|13
|Белшина
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|12
|6