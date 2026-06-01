Славия-Мозырь - Ислочь 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
20 Июня 2026 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Окончен
0 : 2
0'
45'
90'
- 10'0:1Антон Шрамченко
- 75'0:2Александр Свирепа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Ислочь, которое состоится 20 Июня 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|18.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|12.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|11
|26
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|11
|24
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|12
|22
|4
|Торпедо-БелАЗ
|12
|20
|5
|Неман
|11
|20
|6
|Гомель
|11
|18
|7
|Минск
|11
|17
|8
|Динамо-Брест
|11
|14
|9
|Славия-Мозырь
|12
|14
|10
|Арсенал Дз
|11
|14
|11
|Витебск
|11
|13
|12
|Барановичи
|12
|11
|13
|Белшина
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|12
|6