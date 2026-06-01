21:37 ()
Свернуть список

Славия-Мозырь - Ислочь 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
20 Июня 2026 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Славия-Мозырь
Окончен
0 : 2
Ислочь

    0'
    45'
    90'
    • 10'
      0:1
      Антон Шрамченко
    • 75'
      0:2
      Александр Свирепа
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица
    Получить прогноз
    на матч

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Ислочь, которое состоится 20 Июня 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Славия-Мозырь
    Мозырь
    Ислочь
    Минский район
    История личных встреч
    02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Ислочь
    14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 2Славия-Мозырь
    17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 0Славия-Мозырь
    07.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь2 : 1Ислочь
    24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь2 : 1Ислочь
    05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь0 : 1Славия-Мозырь
    02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Славия-Мозырь0 : 1Ислочь
    15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 2Славия-Мозырь
    18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Ислочь
    12.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 0Славия-Мозырь
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Динамо Мн1126
    2
    Лига конференций
    		МЛ Витебск1124
    3
    Лига конференций
    		Ислочь1222
    4 Торпедо-БелАЗ1220
    5 Неман1120
    6 Гомель1118
    7 Минск1117
    8 Динамо-Брест1114
    9 Славия-Мозырь1214
    10 Арсенал Дз1114
    11 Витебск1113
    12 Барановичи1211
    13 Белшина1210
    14
    Стыковая зона
    		БАТЭ119
    15
    Зона вылета
    		Днепр М118
    16
    Зона вылета
    		Нафтан126

    Отзывы и комментарии к матчу

    Социальные комментарии Cackle
    Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

    Авторизация close