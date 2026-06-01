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Витебск - Динамо-Брест 20 Июня прямая трансляция

20 Июня 2026 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Витебск
Окончен
1 : 2
Динамо-Брест

  • 19'
    1:1
    Роман Лисовский
0'
45'
90'
  • 3'
    0:1
    Денис Гречихо
  • 40'
    1:2
    Егор Корцов
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Динамо-Брест, которое состоится 20 Июня 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 1Витебск
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Витебск1 : 3Динамо-Брест
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Витебск2 : 0Динамо-Брест
28.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест1 : 1Витебск
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Динамо-Брест4 : 4Витебск
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест1 : 1 1 : 2Витебск
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Витебск0 : 1Динамо-Брест
12.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест1 : 0Витебск
06.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Витебск2 : 0Динамо-Брест
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Витебск3 : 1Динамо-Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1126
2
Лига конференций
МЛ Витебск1124
3
Лига конференций
Ислочь1222
4 Торпедо-БелАЗ1220
5 Неман1120
6 Гомель1118
7 Динамо-Брест1217
8 Минск1117
9 Арсенал Дз1114
10 Славия-Мозырь1214
11 Витебск1213
12 Барановичи1211
13 Белшина1210
14
Стыковая зона
БАТЭ119
15
Зона вылета
Днепр М118
16
Зона вылета
Нафтан126

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