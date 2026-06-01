Витебск - Динамо-Брест 20 Июня прямая трансляция
20 Июня 2026 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Окончен
1 : 2
- 19'1:1Роман Лисовский
0'
45'
90'
- 3'0:1Денис Гречихо
- 40'1:2Егор Корцов
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Динамо-Брест, которое состоится 20 Июня 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|23.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|28.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|4 : 4
|30.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 2
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 0
|06.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 0
|29.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|11
|26
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|11
|24
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|12
|22
|4
|Торпедо-БелАЗ
|12
|20
|5
|Неман
|11
|20
|6
|Гомель
|11
|18
|7
|Динамо-Брест
|12
|17
|8
|Минск
|11
|17
|9
|Арсенал Дз
|11
|14
|10
|Славия-Мозырь
|12
|14
|11
|Витебск
|12
|13
|12
|Барановичи
|12
|11
|13
|Белшина
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|12
|6