Гомель - Днепр М 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
20 Июня 2026 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
2-й тайм, 50'
1 : 0
- 36'1:0Тимофей Симоненко
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Днепр М, которое состоится 20 Июня 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|27.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|28.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 4
|17.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 1
|21.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|06.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|22.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|15.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4
|20.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|11
|26
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|11
|24
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|12
|22
|4
|Торпедо-БелАЗ
|12
|20
|5
|Неман
|11
|20
|6
|Гомель
|11
|18
|7
|Динамо-Брест
|12
|17
|8
|Минск
|11
|17
|9
|Арсенал Дз
|11
|14
|10
|Славия-Мозырь
|12
|14
|11
|Витебск
|12
|13
|12
|Барановичи
|12
|11
|13
|Белшина
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|12
|6