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Гомель - Днепр М 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
20 Июня 2026 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Гомель
2-й тайм, 50'
1 : 0
Днепр М

  • 36'
    1:0
    Тимофей Симоненко
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Днепр М, которое состоится 20 Июня 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Гомель
    Гомель
    Днепр М
    Могилёв
    История личных встреч
    20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Гомель1 : 1Днепр М
    27.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Днепр М0 : 1Гомель
    28.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Днепр М0 : 4Гомель
    17.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель3 : 1Днепр М
    21.07.2018 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель2 : 0Днепр М
    06.04.2018 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Днепр М1 : 0Гомель
    22.09.2017 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Гомель0 : 0Днепр М
    15.05.2017 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М0 : 4Гомель
    20.07.2014 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Днепр М1 : 1Гомель
    10.05.2014 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Гомель0 : 0Днепр М
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Динамо Мн1126
    2
    Лига конференций
    		МЛ Витебск1124
    3
    Лига конференций
    		Ислочь1222
    4 Торпедо-БелАЗ1220
    5 Неман1120
    6 Гомель1118
    7 Динамо-Брест1217
    8 Минск1117
    9 Арсенал Дз1114
    10 Славия-Мозырь1214
    11 Витебск1213
    12 Барановичи1211
    13 Белшина1210
    14
    Стыковая зона
    		БАТЭ119
    15
    Зона вылета
    		Днепр М118
    16
    Зона вылета
    		Нафтан126

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