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Алтай - Жетысу 20 Июня прямая трансляция

20 Июня 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Алтай
Окончен
3 : 3
Жетысу

  • 59'
    1:2
    Драган Стоисавлевич
  • 79'
    2:3
    Элгуджа Лобжанидзе
  • 83'
    3:3
    Денис Митрофанов
  • 90'
    Doszhan Kenzhegulov
0'
45'
90'
  • 8'
    0:1
    Асхат Балтабеков
  • 13'
    0:2
    Йован Пайович
  • 64'
    1:3
    Nurbol Anuarbekov
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алтай - Жетысу, которое состоится 20 Июня 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алтай
Семей
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
14.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0Алтай
27.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Алтай1 : 1
22.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Алтай0 : 1
17.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Алтай
10.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Алтай0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1331
2
Лига конференций
Кайрат1530
3
Лига конференций
Окжетпес1324
4 Астана1322
5 Улытау1322
6 Елимай1320
7 Актобе1319
8 Женис1316
9 Атырау1315
10 Кызыл-Жар1415
11 Жетысу1415
12 Кайсар1413
13 Тобол1312
14 Алтай1410
15
Зона вылета
Иртыш П139
16
Зона вылета
Каспий138

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