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Женис - Иртыш 20 Июня прямая трансляция

20 Июня 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Женис
Окончен
0 : 0
Иртыш П

  • 65'
    Зураб Тевзадзе
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Иртыш П, которое состоится 20 Июня 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Женис
    Астана
    Иртыш П
    Павлодар
    История личных встреч
    14.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Женис
    28.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Женис1 : 0
    23.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Женис
    17.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Женис1 : 2
    09.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур 2 : 3Женис
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Ордабасы1331
    2
    Лига конференций
    		Кайрат1530
    3
    Лига конференций
    		Окжетпес1324
    4 Астана1322
    5 Улытау1322
    6 Елимай1320
    7 Актобе1319
    8 Женис1417
    9 Атырау1315
    10 Кызыл-Жар1415
    11 Жетысу1415
    12 Кайсар1413
    13 Тобол1312
    14 Иртыш П1410
    15
    Зона вылета
    		Алтай1410
    16
    Зона вылета
    		Каспий138

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