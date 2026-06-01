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Кайсар - Улытау 20 Июня прямая трансляция

20 Июня 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Кайсар
2-й тайм, 51'
0 : 0
Улытау

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Улытау, которое состоится 20 Июня 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кайсар
      Кызылорда
      Улытау
      История личных встреч
      18.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Улытау1 : 1Кайсар
      22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Кайсар1 : 1Улытау
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Ордабасы1331
      2
      Лига конференций
      		Кайрат1530
      3
      Лига конференций
      		Окжетпес1324
      4 Астана1322
      5 Улытау1322
      6 Елимай1320
      7 Актобе1319
      8 Женис1417
      9 Атырау1315
      10 Кызыл-Жар1415
      11 Жетысу1415
      12 Кайсар1413
      13 Тобол1312
      14 Иртыш П1410
      15
      Зона вылета
      		Алтай1410
      16
      Зона вылета
      		Каспий138

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