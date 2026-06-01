Кайсар - Улытау 20 Июня прямая трансляция
20 Июня 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
2-й тайм, 51'
0 : 0
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Улытау, которое состоится 20 Июня 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Улытау
История личных встреч
|18.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|22.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|13
|31
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|15
|30
| 3
Лига конференций
|Окжетпес
|13
|24
|4
|Астана
|13
|22
|5
|Улытау
|13
|22
|6
|Елимай
|13
|20
|7
|Актобе
|13
|19
|8
|Женис
|14
|17
|9
|Атырау
|13
|15
|10
|Кызыл-Жар
|14
|15
|11
|Жетысу
|14
|15
|12
|Кайсар
|14
|13
|13
|Тобол
|13
|12
|14
|Иртыш П
|14
|10
| 15
Зона вылета
|Алтай
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Каспий
|13
|8