Ордабасы - Каспий 20 Июня прямая трансляция
20 Июня 2026 года в 18:00 (+03:00). , 14-й тур
Окончен
2 : 0
- 23'1:0Лео Натель
- 45+1'2:0Маседу Эвертон Мораис
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Каспий, которое состоится 20 Июня 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Каспий
Актау
История личных встреч
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|04.07.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|03.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|27.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|26.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|21.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|14
|34
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|15
|30
| 3
Лига конференций
|Окжетпес
|13
|24
|4
|Улытау
|14
|23
|5
|Астана
|13
|22
|6
|Елимай
|13
|20
|7
|Актобе
|13
|19
|8
|Женис
|14
|17
|9
|Атырау
|13
|15
|10
|Кызыл-Жар
|14
|15
|11
|Жетысу
|14
|15
|12
|Кайсар
|15
|14
|13
|Тобол
|13
|12
|14
|Иртыш П
|14
|10
| 15
Зона вылета
|Алтай
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Каспий
|14
|8