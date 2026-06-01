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Ордабасы - Каспий 20 Июня прямая трансляция

20 Июня 2026 года в 18:00 (+03:00). , 14-й тур
Ордабасы
Окончен
2 : 0
Каспий

  • 23'
    1:0
    Лео Натель
  • 45+1'
    2:0
    Маседу Эвертон Мораис
0'
45'
90'
    Анонс матча
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Каспий, которое состоится 20 Июня 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Ордабасы
    Шымкент
    Каспий
    Актау
    История личных встреч
    29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Каспий1 : 0Ордабасы
    04.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Ордабасы3 : 1Каспий
    04.07.2022 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Ордабасы4 : 1Каспий
    03.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Каспий2 : 1Ордабасы
    27.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Ордабасы1 : 1Каспий
    08.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Каспий0 : 0Ордабасы
    26.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Каспий1 : 2Ордабасы
    21.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Ордабасы1 : 0Каспий
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Ордабасы1434
    2
    Лига конференций
    		Кайрат1530
    3
    Лига конференций
    		Окжетпес1324
    4 Улытау1423
    5 Астана1322
    6 Елимай1320
    7 Актобе1319
    8 Женис1417
    9 Атырау1315
    10 Кызыл-Жар1415
    11 Жетысу1415
    12 Кайсар1514
    13 Тобол1312
    14 Иртыш П1410
    15
    Зона вылета
    		Алтай1410
    16
    Зона вылета
    		Каспий148

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