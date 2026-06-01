Минск - МЛ Витебск 21 Июня прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
21 Июня 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - МЛ Витебск, которое состоится 21 Июня 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|4 : 1
|25.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|11
|26
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|11
|24
| 3
Лига конференций
|Неман
|11
|20
|4
|Ислочь
|11
|19
|5
|Гомель
|11
|18
|6
|Торпедо-БелАЗ
|11
|17
|7
|Минск
|11
|17
|8
|Динамо-Брест
|11
|14
|9
|Славия-Мозырь
|11
|14
|10
|Арсенал Дз
|11
|14
|11
|Витебск
|11
|13
|12
|Барановичи
|12
|11
|13
|Белшина
|11
|10
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|12
|6