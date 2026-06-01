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Минск - МЛ Витебск 21 Июня прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
21 Июня 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Минск
МЛ Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - МЛ Витебск, которое состоится 21 Июня 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур МЛ Витебск4 : 1Минск
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Минск1 : 2МЛ Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1126
2
Лига конференций
МЛ Витебск1124
3
Лига конференций
Неман1120
4 Ислочь1119
5 Гомель1118
6 Торпедо-БелАЗ1117
7 Минск1117
8 Динамо-Брест1114
9 Славия-Мозырь1114
10 Арсенал Дз1114
11 Витебск1113
12 Барановичи1211
13 Белшина1110
14
Стыковая зона
БАТЭ119
15
Зона вылета
Днепр М118
16
Зона вылета
Нафтан126

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