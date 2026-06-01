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БАТЭ - Арсенал Дз 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
21 Июня 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
БАТЭ
Арсенал Дз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Арсенал Дз, которое состоится 21 Июня 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур БАТЭ0 : 0Арсенал Дз
02.05.2025 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Арсенал Дз0 : 1БАТЭ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур БАТЭ3 : 2Арсенал Дз
26.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Арсенал Дз2 : 0БАТЭ
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Арсенал Дз0 : 2БАТЭ
15.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ1 : 2Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1126
2
Лига конференций
МЛ Витебск1124
3
Лига конференций
Неман1120
4 Ислочь1119
5 Гомель1118
6 Торпедо-БелАЗ1117
7 Минск1117
8 Динамо-Брест1114
9 Славия-Мозырь1114
10 Арсенал Дз1114
11 Витебск1113
12 Барановичи1111
13 Белшина1110
14
Стыковая зона
БАТЭ119
15
Зона вылета
Днепр М118
16
Зона вылета
Нафтан113

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