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Неман - Динамо Мн 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
21 Июня 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Неман
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо Мн, которое состоится 21 Июня 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Неман0 : 0Динамо Мн
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо Мн0 : 1Неман
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 2Неман
11.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Неман0 : 0Динамо Мн
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0Динамо Мн
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо Мн1 : 0Неман
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман1 : 0Динамо Мн
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо Мн2 : 0Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1126
2
Лига конференций
МЛ Витебск1124
3
Лига конференций
Неман1120
4 Ислочь1119
5 Гомель1118
6 Торпедо-БелАЗ1117
7 Минск1117
8 Динамо-Брест1114
9 Славия-Мозырь1114
10 Арсенал Дз1114
11 Витебск1113
12 Барановичи1211
13 Белшина1110
14
Стыковая зона
БАТЭ119
15
Зона вылета
Днепр М118
16
Зона вылета
Нафтан126

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