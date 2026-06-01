Неман - Динамо Мн 21 Июня прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
21 Июня 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо Мн, которое состоится 21 Июня 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|29.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|18.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|11.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|23.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|11
|26
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|11
|24
| 3
Лига конференций
|Неман
|11
|20
|4
|Ислочь
|11
|19
|5
|Гомель
|11
|18
|6
|Торпедо-БелАЗ
|11
|17
|7
|Минск
|11
|17
|8
|Динамо-Брест
|11
|14
|9
|Славия-Мозырь
|11
|14
|10
|Арсенал Дз
|11
|14
|11
|Витебск
|11
|13
|12
|Барановичи
|12
|11
|13
|Белшина
|11
|10
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|12
|6