Окжетпес - Тобол 21 Июня прямая трансляция
21 Июня 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Тобол, которое состоится 21 Июня 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Тобол
Костанай
История личных встреч
|13.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|24.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|22.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|23.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|14.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|22.10.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|13
|31
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|15
|30
| 3
Лига конференций
|Окжетпес
|13
|24
|4
|Астана
|13
|22
|5
|Улытау
|13
|22
|6
|Елимай
|13
|20
|7
|Актобе
|13
|19
|8
|Женис
|13
|16
|9
|Атырау
|13
|15
|10
|Кызыл-Жар
|14
|15
|11
|Жетысу
|13
|14
|12
|Кайсар
|14
|13
|13
|Тобол
|13
|12
|14
|Иртыш П
|13
|9
| 15
Зона вылета
|Алтай
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Каспий
|13
|8