21:38 ()
Свернуть список

Окжетпес - Тобол 21 Июня прямая трансляция

21 Июня 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Окжетпес
Тобол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Тобол, которое состоится 21 Июня 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Тобол
Костанай
История личных встреч
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 1Окжетпес
05.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Окжетпес0 : 1Тобол
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 0Окжетпес
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Окжетпес1 : 2Тобол
24.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Окжетпес0 : 2Тобол
22.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Тобол1 : 0Окжетпес
15.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Тобол1 : 0Окжетпес
23.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Тобол2 : 0Окжетпес
14.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Окжетпес1 : 2Тобол
22.10.2017 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Тобол4 : 1Окжетпес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1331
2
Лига конференций
Кайрат1530
3
Лига конференций
Окжетпес1324
4 Астана1322
5 Улытау1322
6 Елимай1320
7 Актобе1319
8 Женис1316
9 Атырау1315
10 Кызыл-Жар1415
11 Жетысу1314
12 Кайсар1413
13 Тобол1312
14 Иртыш П139
15
Зона вылета
Алтай139
16
Зона вылета
Каспий138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close