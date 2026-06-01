Кызыл-Жар - Кайрат 21 Июня прямая трансляция
21 Июня 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Кайрат, которое состоится 21 Июня 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|17.06.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|02.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|02.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|13
|31
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|15
|30
| 3
Лига конференций
|Окжетпес
|13
|24
|4
|Астана
|13
|22
|5
|Улытау
|13
|22
|6
|Елимай
|13
|20
|7
|Актобе
|13
|19
|8
|Женис
|13
|16
|9
|Атырау
|13
|15
|10
|Кызыл-Жар
|14
|15
|11
|Жетысу
|13
|14
|12
|Кайсар
|14
|13
|13
|Тобол
|13
|12
|14
|Иртыш П
|13
|9
| 15
Зона вылета
|Алтай
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Каспий
|13
|8