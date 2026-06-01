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Кызыл-Жар - Кайрат 21 Июня прямая трансляция

21 Июня 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Кызыл-Жар
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Кайрат, которое состоится 21 Июня 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
17.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Кайрат3 : 0Кызыл-Жар
17.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Кызыл-Жар0 : 1Кайрат
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Кайрат1 : 0Кызыл-Жар
17.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Кызыл-Жар0 : 1Кайрат
02.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Кайрат2 : 1Кызыл-Жар
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Кызыл-Жар2 : 1Кайрат
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Кайрат3 : 0Кызыл-Жар
02.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кызыл-Жар1 : 2Кайрат
02.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайрат1 : 1Кызыл-Жар
19.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайрат1 : 0Кызыл-Жар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1331
2
Лига конференций
Кайрат1530
3
Лига конференций
Окжетпес1324
4 Астана1322
5 Улытау1322
6 Елимай1320
7 Актобе1319
8 Женис1316
9 Атырау1315
10 Кызыл-Жар1415
11 Жетысу1314
12 Кайсар1413
13 Тобол1312
14 Иртыш П139
15
Зона вылета
Алтай139
16
Зона вылета
Каспий138

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