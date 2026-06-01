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Актобе - Астана 21 Июня прямая трансляция

21 Июня 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Актобе
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Астана, которое состоится 21 Июня 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Астана
Астана
История личных встреч
19.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Астана5 : 3Актобе
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Актобе0 : 1Астана
27.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Астана2 : 0Актобе
04.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Актобе1 : 1Астана
30.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Актобе2 : 0Астана
14.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Астана1 : 4Актобе
26.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Актобе4 : 1Астана
17.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Астана1 : 0Актобе
18.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Астана2 : 1Актобе
02.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Актобе0 : 2Астана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1331
2
Лига конференций
Кайрат1530
3
Лига конференций
Окжетпес1324
4 Астана1322
5 Улытау1322
6 Елимай1320
7 Актобе1319
8 Женис1316
9 Атырау1315
10 Кызыл-Жар1415
11 Жетысу1314
12 Кайсар1413
13 Тобол1312
14 Иртыш П139
15
Зона вылета
Алтай139
16
Зона вылета
Каспий138

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