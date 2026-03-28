Аргентина - Австрия 22 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Австрия, которое состоится 22 Июня 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.