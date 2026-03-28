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Аргентина - Австрия 22 Июня прямая трансляция

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
22 Июня 2026 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 2-й тур
Аргентина
Австрия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Австрия, которое состоится 22 Июня 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Австрия
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
17.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа J. 1-й тур Аргентина3 : 0
10.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Аргентина3 : 0
07.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0
01.04.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Аргентина5 : 0
28.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Аргентина2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия13
2 Кот-д'Ивуар13
3 Эквадор10
4 Кюрасао10
Группа F
КомандаИО
1 Швеция13
2 Япония11
3 Нидерланды11
4 Тунис10
Группа G
КомандаИО
1 Новая Зеландия11
2 Иран11
3 Египет11
4 Бельгия11
Группа H
КомандаИО
1 Уругвай11
2 Саудовская Аравия11
3 Испания11
4 Кабо-Верде11
Группа I
КомандаИО
1 Норвегия13
2 Франция13
3 Сенегал10
4 Ирак10
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина13
2 Австрия13
3 Иордания10
4 Алжир10
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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