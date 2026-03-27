Норвегия - Сенегал 23 Июня прямая трансляция
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
23 Июня 2026 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа I. 2-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Сенегал, которое состоится 23 Июня 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа I. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Сенегал
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|14
|пз
|Фредрик Эурснес
|7
|нп
|Александр Сёрлот
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|20
|нп
|Антонио Нуса
|16
|вр
|Эдуард Менди
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|25
|зщ
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|15
|пз
|Крепен Диатта
|8
|пз
|Ламин Камара
|5
|пз
|Идрисса Гейе
|26
|пз
|Пап Гейе
|18
|нп
|Исмаила Сарр
|11
|нп
|Николас Джексон
|10
|нп
|Садио Мане
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Пап Тьяв
История личных встреч
|17.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа I. 1-й тур
|1 : 4
|07.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Норвегия — Сенегал. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия
|1
|1
|2
|Иран
|1
|1
|3
|Египет
|1
|1
|4
|Бельгия
|1
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|1
|1
|3
|Кабо-Верде
|1
|1
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Норвегия
|1
|3
|2
|Франция
|1
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|4
|Ирак
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|1
|3
|2
|Австрия
|1
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|4
|Алжир
|1
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0