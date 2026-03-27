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Норвегия - Сенегал 23 Июня прямая трансляция

Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
23 Июня 2026 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа I. 2-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия);
Норвегия
Сенегал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Сенегал, которое состоится 23 Июня 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа I. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Сенегал
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
17 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
5 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
10 Норвегия пз Мартин Эдегор
8 Норвегия пз Сандер Берге
14 Норвегия пз Фредрик Эурснес
7 Норвегия нп Александр Сёрлот
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
20 Норвегия нп Антонио Нуса
16 Сенегал вр Эдуард Менди
3 Сенегал зщ Калиду Кулибали
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
25 Сенегал зщ Эль-Хаджи Малик Диуф
15 Сенегал пз Крепен Диатта
8 Сенегал пз Ламин Камара
5 Сенегал пз Идрисса Гейе
26 Сенегал пз Пап Гейе
18 Сенегал нп Исмаила Сарр
11 Сенегал нп Николас Джексон
10 Сенегал нп Садио Мане
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Сенегал Пап Тьяв
История личных встреч
17.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа I. 1-й тур 1 : 4Норвегия
07.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 1 : 1Норвегия
01.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Норвегия3 : 1
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Норвегия0 : 0
27.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 2 : 1Норвегия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Норвегия — Сенегал. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Новая Зеландия11
2 Иран11
3 Египет11
4 Бельгия11
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай11
3 Кабо-Верде11
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Норвегия13
2 Франция13
3 Сенегал10
4 Ирак10
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина13
2 Австрия13
3 Иордания10
4 Алжир10
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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