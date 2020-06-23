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Иордания - Алжир 23 Июня прямая трансляция

Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), вместимость: 68500
23 Июня 2026 года в 06:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 2-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Иордания
Алжир

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иордания - Алжир, которое состоится 23 Июня 2026 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иордания
Алжир
1 Иордания вр Язид Абу Лайла
19 Иордания зщ Саед Аль-Росан
5 Иордания зщ Язан Аль-Араб
16 Иордания зщ Мохаммад Абуалнади
23 Иордания зщ Эхсан Хаддад
20 Иордания зщ Моханнад Абу Таха
21 Иордания пз Низар Аль-Рашдан
8 Иордания пз Нур Аль-Равабдех
11 Иордания нп Оде Аль-Фахури
10 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Иордания нп Али Олван
23 Алжир вр Лука Зидан
17 Алжир зщ Рафик Белгали
2 Алжир зщ Айсса Манди
21 Алжир зщ Рами Бенсебаини
15 Алжир зщ Райан Аит-Нури
10 Алжир пз Фарес Шаиби
22 Алжир пз Ибрахим Маза
14 Алжир пз Хишем Будауи
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
18 Алжир нп Мохамед Амура
7 Алжир нп Рияд Марез
Главные тренеры
Марокко Джамал Селлами
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
17.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа J. 1-й тур 3 : 1Иордания
08.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 2 : 0Иордания
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 4 : 1Иордания
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Иордания2 : 2
27.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Иордания2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Иордания — Алжир. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 06:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Новая Зеландия11
2 Иран11
3 Египет11
4 Бельгия11
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай11
3 Кабо-Верде11
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Норвегия13
2 Франция13
3 Сенегал10
4 Ирак10
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина13
2 Австрия13
3 Иордания10
4 Алжир10
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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