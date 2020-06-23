Иордания - Алжир 23 Июня прямая трансляция
Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), вместимость: 68500
23 Июня 2026 года в 06:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 2-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иордания - Алжир, которое состоится 23 Июня 2026 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иордания
Алжир
|1
|вр
|Язид Абу Лайла
|19
|зщ
|Саед Аль-Росан
|5
|зщ
|Язан Аль-Араб
|16
|зщ
|Мохаммад Абуалнади
|23
|зщ
|Эхсан Хаддад
|20
|зщ
|Моханнад Абу Таха
|21
|пз
|Низар Аль-Рашдан
|8
|пз
|Нур Аль-Равабдех
|11
|нп
|Оде Аль-Фахури
|10
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Али Олван
|23
|вр
|Лука Зидан
|17
|зщ
|Рафик Белгали
|2
|зщ
|Айсса Манди
|21
|зщ
|Рами Бенсебаини
|15
|зщ
|Райан Аит-Нури
|10
|пз
|Фарес Шаиби
|22
|пз
|Ибрахим Маза
|14
|пз
|Хишем Будауи
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|18
|нп
|Мохамед Амура
|7
|нп
|Рияд Марез
Главные тренеры
|Джамал Селлами
|Владимир Петкович
История личных встреч
|17.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа J. 1-й тур
|3 : 1
|08.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|31.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|27.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Иордания — Алжир. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 06:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия
|1
|1
|2
|Иран
|1
|1
|3
|Египет
|1
|1
|4
|Бельгия
|1
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|1
|1
|3
|Кабо-Верде
|1
|1
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Норвегия
|1
|3
|2
|Франция
|1
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|4
|Ирак
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|1
|3
|2
|Австрия
|1
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|4
|Алжир
|1
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0