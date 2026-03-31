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Панама - Хорватия 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
24 Июня 2026 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа L. 2-й тур
Главный судья: Пьер Ачо (Габон);
Панама
Хорватия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панама - Хорватия, которое состоится 24 Июня 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа L. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панама
Хорватия
22 Панама вр Орландо Москера
2 Панама зщ Сесар Блэкман
13 Панама зщ Jiovany Ramos
3 Панама зщ Хосе Кордоба
23 Панама зщ Амир Мурильо
16 Панама зщ Андрес Андраде
14 Панама пз Карлос Харви
6 Панама пз Кристиан Мартинес
11 Панама нп Йоэль Барсенас
18 Панама нп Сесилио Ватерман
7 Панама нп Пума
1 Хорватия вр Доминик Ливакович
2 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Хорватия зщ Йосип Шутало
22 Хорватия зщ Лука Вушкович
4 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
10 Хорватия пз Лука Модрич
17 Хорватия пз Петар Сучич
8 Хорватия пз Матео Ковачич
9 Хорватия пз Андрей Крамарич
14 Хорватия пз Иван Перишич
26 Хорватия нп Петар Муса
Главные тренеры
Испания Томас Кристиансен
Хорватия Златко Далич
История личных встреч
18.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа L. 1-й тур 1 : 0Панама
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Панама1 : 1
04.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Панама4 : 2
01.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 6 : 2Панама
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 1 : 2Панама
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Панама — Хорватия. Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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