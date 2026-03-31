Панама - Хорватия 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
24 Июня 2026 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа L. 2-й тур
Главный судья: Пьер Ачо (Габон);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панама - Хорватия, которое состоится 24 Июня 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа L. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панама
Хорватия
|22
|вр
|Орландо Москера
|2
|зщ
|Сесар Блэкман
|13
|зщ
|Jiovany Ramos
|3
|зщ
|Хосе Кордоба
|23
|зщ
|Амир Мурильо
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|14
|пз
|Карлос Харви
|6
|пз
|Кристиан Мартинес
|11
|нп
|Йоэль Барсенас
|18
|нп
|Сесилио Ватерман
|7
|нп
|Пума
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|22
|зщ
|Лука Вушкович
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|10
|пз
|Лука Модрич
|17
|пз
|Петар Сучич
|8
|пз
|Матео Ковачич
|9
|пз
|Андрей Крамарич
|14
|пз
|Иван Перишич
|26
|нп
|Петар Муса
Главные тренеры
|Томас Кристиансен
|Златко Далич
История личных встреч
|18.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа L. 1-й тур
|1 : 0
|06.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|01.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|6 : 2
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Панама — Хорватия. Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0