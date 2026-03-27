Колумбия - ДР Конго 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Акрон (Сапопан, Мексика), вместимость: 49580
24 Июня 2026 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - ДР Конго, которое состоится 24 Июня 2026 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Акрон (Сапопан, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
ДР Конго
|12
|вр
|Камило Варгас
|2
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|14
|пз
|Густаво Пуэрта
|10
|пз
|Хамес Родригес
|7
|пз
|Луис Диас
|11
|нп
|Джон Арьяс
|25
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|2
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|22
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|3
|зщ
|Стив Капюади
|26
|зщ
|Артур Масуаку
|14
|пз
|Ноа Садики
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|25
|пз
|Эдо Кайембе
|17
|нп
|Седрик Бакамбу
|20
|нп
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Себастьен Дезабр
История личных встреч
|18.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа K. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|02.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|29.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|27.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Колумбия — ДР Конго. Это соперники по группе K. Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0