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Колумбия - ДР Конго 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Акрон (Сапопан, Мексика), вместимость: 49580
24 Июня 2026 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Колумбия
ДР Конго

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - ДР Конго, которое состоится 24 Июня 2026 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Акрон (Сапопан, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
ДР Конго
12 Колумбия вр Камило Варгас
2 Колумбия зщ Даниэль Муньос
23 Колумбия зщ Давинсон Санчес
3 Колумбия зщ Джон Лукуми
17 Колумбия зщ Хоан Мохика
16 Колумбия пз Хефферсон Лерма
14 Колумбия пз Густаво Пуэрта
10 Колумбия пз Хамес Родригес
7 Колумбия пз Луис Диас
11 Колумбия нп Джон Арьяс
25 Колумбия нп Луис Суарес
1 ДР Конго вр Лионель Мпаси-Нзо
2 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
22 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
4 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
3 ДР Конго зщ Стив Капюади
26 ДР Конго зщ Артур Масуаку
14 ДР Конго пз Ноа Садики
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
25 ДР Конго пз Эдо Кайембе
17 ДР Конго нп Седрик Бакамбу
20 ДР Конго нп Йоан Висса
Главные тренеры
Аргентина Нестор Лоренсо
Франция Себастьен Дезабр
История личных встреч
18.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа K. 1-й тур 1 : 3Колумбия
08.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Колумбия2 : 0
02.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Колумбия3 : 1
29.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Колумбия1 : 3
27.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Колумбия1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Колумбия — ДР Конго. Это соперники по группе K. Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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