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Швейцария - Канада 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада), вместимость: 21000
24 Июня 2026 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Рамон Абатти (Бразилия);
Швейцария
Канада

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Канада, которое состоится 24 Июня 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Канада
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Швейцария зщ Сильван Видмер
25 Швейцария зщ Лука Хакес
5 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
20 Швейцария пз Михел Эбишер
10 Швейцария пз Гранит Джака
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
11 Швейцария нп Дан Ндой
17 Швейцария нп Рубен Варгас
7 Швейцария нп Брил Эмболо
16 Канада вр Максим Крепо
2 Канада зщ Алистер Джонстон
15 Канада зщ Мойзе Бомбито
22 Канада зщ Ричи Ларьи
23 Канада пз Нико Сигур
25 Канада пз Натан-Дилан Салиба
7 Канада пз Стефен Эуштакиу
20 Канада пз Али Ахмед
17 Канада нп Тейджон Бьюкенен
10 Канада нп Джонатан Дэвид
9 Канада нп Кайл Ларин
Главные тренеры
Швейцария Мурат Якин
США Джесси Марш
История личных встреч
18.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 2-й тур Швейцария4 : 1
13.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 1-й тур 1 : 1Швейцария
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Швейцария1 : 1
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Швейцария4 : 1
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 0 : 0Швейцария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Швейцария — Канада. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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