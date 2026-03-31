Босния и Герцеговина - Катар 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Люмен Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
24 Июня 2026 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Катар, которое состоится 24 Июня 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Люмен Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Босния и Герцеговина
Катар
|1
|вр
|Никола Василь
|7
|зщ
|Амар Дедич
|18
|зщ
|Никола Катич
|3
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|15
|пз
|Амар Мемич
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
|14
|пз
|Иван Шуньич
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
|11
|нп
|Эдин Джеко
|1
|вр
|Махмуд Абунада
|13
|зщ
|Аюб Аль-Уи
|2
|зщ
|Педру Мигел
|16
|зщ
|Буалем Хухи
|18
|зщ
|Султан Аль-Браке
|4
|зщ
|Сединесса Лай
|5
|пз
|Джассем Габер
|12
|пз
|Карим Будиаф
|8
|пз
|Эдмилсон Жуниор
|15
|нп
|Юсуф Абдурисаг
|11
|нп
|Акрам Афиф
Главные тренеры
|Сергей Барбарез
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|18.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|4 : 1
|12.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|06.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|29.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|31.03.2026
|ЧМ-2026 — Европа
|Плей-офф. Финал
|1 : 1 4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Босния и Герцеговина — Катар. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0