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Босния и Герцеговина - Катар 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Люмен Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
24 Июня 2026 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла);
Босния и Герцеговина
Катар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Катар, которое состоится 24 Июня 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Люмен Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Катар
1 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
7 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
18 Босния и Герцеговина зщ Никола Катич
3 Босния и Герцеговина зщ Деннис Хаджикадунич
5 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
15 Босния и Герцеговина пз Амар Мемич
6 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
14 Босния и Герцеговина пз Иван Шуньич
19 Босния и Герцеговина пз Керим-Сэм Алайбегович
10 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
11 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко
1 Катар вр Махмуд Абунада
13 Катар зщ Аюб Аль-Уи
2 Катар зщ Педру Мигел
16 Катар зщ Буалем Хухи
18 Катар зщ Султан Аль-Браке
4 Катар зщ Сединесса Лай
5 Катар пз Джассем Габер
12 Катар пз Карим Будиаф
8 Катар пз Эдмилсон Жуниор
15 Катар нп Юсуф Абдурисаг
11 Катар нп Акрам Афиф
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
18.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 2-й тур 4 : 1Босния и Герцеговина
12.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 1-й тур 1 : 1Босния и Герцеговина
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 1 : 1Босния и Герцеговина
29.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Босния и Герцеговина0 : 0
31.03.2026 ЧМ-2026 — Европа Плей-офф. Финал Босния и Герцеговина1 : 1 4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Босния и Герцеговина — Катар. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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