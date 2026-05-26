Марокко - Гаити 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
25 Июня 2026 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Гаити, которое состоится 25 Июня 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко
Гаити
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|14
|зщ
|Исса Диоп
|18
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|6
|пз
|Айюб Буадди
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|10
|нп
|Браим Диас
|1
|вр
|Джонни Плесид
|8
|зщ
|Мартин Эксперьянс
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Рикардо Ад
|5
|зщ
|Анн Делькруа
|11
|пз
|Луисиус Дон Дидсон
|17
|пз
|Денли Жан Жак
|10
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|15
|нп
|Рубен Провиданс
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|20
|нп
|Францди Пьерро
Главные тренеры
|Мохамед Уаби
|Себастьен Минье
История личных встреч
|20.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|0 : 1
|14.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|07.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|02.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|5 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0