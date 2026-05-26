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Марокко - Гаити 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
25 Июня 2026 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Марокко
Гаити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Гаити, которое состоится 25 Июня 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко
Гаити
1 Марокко вр Яссин Буну
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
14 Марокко зщ Исса Диоп
18 Марокко зщ Шади Риад
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
6 Марокко пз Айюб Буадди
24 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
8 Марокко пз Аззедин Унаи
23 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
11 Марокко пз Исмаэль Сайбари
10 Марокко нп Браим Диас
1 Гаити вр Джонни Плесид
8 Гаити зщ Мартин Эксперьянс
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
4 Гаити зщ Рикардо Ад
5 Гаити зщ Анн Делькруа
11 Гаити пз Луисиус Дон Дидсон
17 Гаити пз Денли Жан Жак
10 Гаити пз Жан-Рикнер Беллегард
15 Гаити нп Рубен Провиданс
18 Гаити нп Вильсон Изидор
20 Гаити нп Францди Пьерро
Главные тренеры
Бельгия Мохамед Уаби
Франция Себастьен Минье
История личных встреч
20.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа C. 2-й тур 0 : 1Марокко
14.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа C. 1-й тур 1 : 1Марокко
07.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Марокко1 : 1
02.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Марокко4 : 0
26.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Марокко5 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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