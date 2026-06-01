Шотландия - Бразилия 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
25 Июня 2026 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Сесар Рамос Паласуэлос (Кульякан Росалес, Мексика);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Бразилия, которое состоится 25 Июня 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Бразилия
|1
|вр
|Ангус Ганн
|22
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|5
|зщ
|Грант Хэнли
|13
|зщ
|Джек Хендри
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|пз
|Джон Макгинн
|11
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|10
|нп
|Че Адамс
|17
|нп
|Бен Гэннон-Доук
|1
|вр
|Алисон Бекер
|13
|зщ
|Данило
|4
|зщ
|Маркиньос
|3
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|16
|зщ
|Дуглас Сантос
|20
|пз
|Лукас Пакета
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|5
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруно Гимарайнс
|26
|нп
|Райан
|9
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|27.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0