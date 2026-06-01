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Шотландия - Бразилия 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
25 Июня 2026 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Сесар Рамос Паласуэлос (Кульякан Росалес, Мексика);
Шотландия
Бразилия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Бразилия, которое состоится 25 Июня 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Бразилия
1 Шотландия вр Ангус Ганн
22 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
5 Шотландия зщ Грант Хэнли
13 Шотландия зщ Джек Хендри
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
7 Шотландия пз Джон Макгинн
11 Шотландия пз Райан Кристи
4 Шотландия пз Скотт Мактоминей
10 Шотландия нп Че Адамс
17 Шотландия нп Бен Гэннон-Доук
1 Бразилия вр Алисон Бекер
13 Бразилия зщ Данило
4 Бразилия зщ Маркиньос
3 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
16 Бразилия зщ Дуглас Сантос
20 Бразилия пз Лукас Пакета
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
5 Бразилия пз Каземиро
8 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
26 Бразилия нп Райан
9 Бразилия нп Матеус Кунья
Главные тренеры
Шотландия Стив Кларк
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
27.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Бразилия2 : 0Шотландия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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