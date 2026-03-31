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Чехия - Мексика 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 81070
25 Июня 2026 года в 04:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Яэль Фалькон Перес (Буэнос-Айрес, Аргентина);
Чехия
Мексика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Мексика, которое состоится 25 Июня 2026 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Мексика
1 Чехия вр Матей Коварж
4 Чехия зщ Робин Гранач
3 Чехия зщ Томаш Голеш
7 Чехия зщ Ладислав Крейчи
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
18 Чехия пз Михал Садилек
8 Чехия пз Владимир Дарида
12 Чехия пз Лукаш Черв
24 Чехия пз Александр Сойка
9 Чехия пз Адам Гложек
10 Чехия нп Патрик Шик
1 Мексика вр Рауль Ранхель
2 Мексика зщ Хорхе Санчес
15 Мексика зщ Исраэль Рейес
5 Мексика зщ Хоан Васкес
23 Мексика зщ Хесус Гальярдо
7 Мексика зщ Луис Ромо
6 Мексика пз Эрик Лира
26 Мексика пз Бриан Гутьеррес
25 Мексика нп Роберто Альварадо
16 Мексика нп Хулиан Киньонес
11 Мексика нп Сантьяго Хименес
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
18.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа A. 2-й тур Чехия1 : 1
12.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа A. 1-й тур 2 : 1Чехия
05.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Чехия3 : 1
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Чехия2 : 1
31.03.2026 ЧМ-2026 — Европа Плей-офф. Финал Чехия2 : 2 3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Чехия — Мексика. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Португалия24
2 Колумбия13
3 ДР Конго11
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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