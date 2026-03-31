ЮАР - Южная Корея 25 Июня прямая трансляция
Стадион: ББВА (Гуадалупе, Мексика), вместимость: 53500
25 Июня 2026 года в 04:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Факундо Тельо (Баия-Бланка, Аргентина);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮАР - Южная Корея, которое состоится 25 Июня 2026 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: ББВА (Гуадалупе, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЮАР
Южная Корея
|1
|вр
|Ронвен Уильямс
|20
|зщ
|Кхулисо Мудау
|21
|зщ
|Име Окон
|14
|зщ
|Мбекезели Мбокази
|6
|зщ
|Обри Модиба
|5
|пз
|Тхаленте Мбатха
|13
|пз
|Яя Ситхоле
|23
|пз
|Джейден Адамс
|12
|нп
|Тхапело Масеко
|15
|нп
|Икраам Рейнерс
|7
|нп
|Освин Апполлис
|1
|вр
|Ким Сын Кю
|2
|зщ
|Ли Хан Бом
|4
|зщ
|Ким Мин Джэ
|3
|зщ
|Ли Ки Хюк
|15
|зщ
|Ким Мун Хван
|22
|зщ
|Сол Юн Ву
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Пэк Сын Хо
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|10
|пз
|Ли Чжэ Сун
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Уго Броос
|Хон Мён Бо
История личных встреч
|18.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|11.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|07.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|29.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: ЮАР — Южная Корея. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Португалия
|2
|4
|2
|Колумбия
|1
|3
|3
|ДР Конго
|1
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0