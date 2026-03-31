Кюрасао - Кот-д'Ивуар 25 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кюрасао - Кот-д'Ивуар, которое состоится 25 Июня 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кюрасао
Кот-д'Ивуар
Главные тренеры
Дик Адвокат
Эмерс Фаэ
История личных встреч
21.06.2026
ЧМ-2026 — финальный раунд
Группа E. 2-й тур
0 : 0
14.06.2026
ЧМ-2026 — финальный раунд
Группа E. 1-й тур
7 : 1
07.06.2026
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Товарищеские матчи
4 : 0
30.05.2026
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Товарищеские матчи
4 : 1
31.03.2026
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Товарищеские матчи
5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Кюрасао — Кот-д'Ивуар. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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