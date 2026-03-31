Кюрасао - Кот-д'Ивуар 25 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кюрасао - Кот-д'Ивуар, которое состоится 25 Июня 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.