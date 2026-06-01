Эквадор - Германия 25 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Германия, которое состоится 25 Июня 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Германия
Главные тренеры
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсман
История личных встреч
29.05.2013
Товарищеские матчи (сборные)
Май 2013
2 : 4
20.06.2006
ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
Группа A. 3-й тур
0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Эквадор — Германия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.