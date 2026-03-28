Япония - Швеция 26 Июня прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Швеция, которое состоится 26 Июня 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|22
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|4
|зщ
|Ко Итакура
|21
|зщ
|Хироки Ито
|24
|пз
|Каисю Сано
|7
|пз
|Ао Танака
|15
|пз
|Даити Камада
|10
|нп
|Рицу Доан
|13
|нп
|Кэито Накамура
|14
|нп
|Дзюня Ито
|18
|нп
|Аясэ Уэда
|23
|вр
|Кристоффер Нордфельдт
|2
|зщ
|Густаф Лагербильке
|4
|зщ
|Исак Хин
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|10
|пз
|Беньямин Нюгрен
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|18
|пз
|Ясин Аяри
|11
|нп
|Энтони Эланга
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|9
|нп
|Александер Исак
|Хадзимэ Мориясу
|Грэм Поттер
|21.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 4
|14.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2
|31.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|2
|6
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|ДР Конго
|2
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|2
|4
|2
|Гана
|2
|4
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Панама
|2
|0