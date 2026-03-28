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Япония - Швеция 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
26 Июня 2026 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор);
Япония
Швеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Швеция, которое состоится 26 Июня 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония
Швеция
1 Япония вр Дзион Судзуки
22 Япония зщ Такэхиро Томиясу
4 Япония зщ Ко Итакура
21 Япония зщ Хироки Ито
24 Япония пз Каисю Сано
7 Япония пз Ао Танака
15 Япония пз Даити Камада
10 Япония нп Рицу Доан
13 Япония нп Кэито Накамура
14 Япония нп Дзюня Ито
18 Япония нп Аясэ Уэда
23 Швеция вр Кристоффер Нордфельдт
2 Швеция зщ Густаф Лагербильке
4 Швеция зщ Исак Хин
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
10 Швеция пз Беньямин Нюгрен
16 Швеция пз Йеспер Карлстрём
18 Швеция пз Ясин Аяри
11 Швеция нп Энтони Эланга
17 Швеция нп Виктор Дьёкереш
9 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Япония Хадзимэ Мориясу
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
21.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа F. 2-й тур 0 : 4Япония
14.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа F. 1-й тур 2 : 2Япония
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Япония1 : 0
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 0 : 1Япония
28.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 0 : 1Япония
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Япония — Швеция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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