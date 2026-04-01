Тунис - Нидерланды 26 Июня прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Нидерланды, которое состоится 26 Июня 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Аймен Дамен
|20
|зщ
|Ян Валери
|4
|зщ
|Омар Рекик
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|2
|зщ
|Али Абди
|25
|пз
|Анис Слимане
|13
|пз
|Рани Хедира
|10
|пз
|Ханнибал Межбри
|14
|пз
|Халил Айяри
|9
|нп
|Хазем Мастури
|8
|нп
|Элиас Саад
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|21
|пз
|Френки де Йонг
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|19
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Коди Гакпо
|Эрве Ренар
|Рональд Куман
|21.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 4
|15.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|5 : 1
|06.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|01.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|01.04.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|2
|6
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|ДР Конго
|2
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|2
|4
|2
|Гана
|2
|4
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Панама
|2
|0