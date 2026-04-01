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Тунис - Нидерланды 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США), вместимость: 79416
26 Июня 2026 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Катя Гарсия (Мехико, Мексика);
Тунис
Нидерланды

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Нидерланды, которое состоится 26 Июня 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тунис
Нидерланды
16 Тунис вр Аймен Дамен
20 Тунис зщ Ян Валери
4 Тунис зщ Омар Рекик
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
2 Тунис зщ Али Абди
25 Тунис пз Анис Слимане
13 Тунис пз Рани Хедира
10 Тунис пз Ханнибал Межбри
14 Тунис пз Халил Айяри
9 Тунис нп Хазем Мастури
8 Тунис нп Элиас Саад
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
15 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
8 Нидерланды пз Райан Гравенберх
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
18 Нидерланды нп Дониэлл Мален
19 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Нидерланды нп Коди Гакпо
Главные тренеры
Франция Эрве Ренар
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
21.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа F. 2-й тур Тунис0 : 4
15.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа F. 1-й тур 5 : 1Тунис
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 5 : 0Тунис
01.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 1 : 0Тунис
01.04.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 0 : 0Тунис
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Тунис — Нидерланды. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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