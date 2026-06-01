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Турция - США 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
26 Июня 2026 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Мустафа Горбаль (Оран, Алжир);
Турция
США

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - США, которое состоится 26 Июня 2026 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
США
23 Турция вр Угурджан Чакыр
18 Турция зщ Мерт Мюльдюр
3 Турция зщ Мерих Демирал
15 Турция зщ Озан Кабак
20 Турция зщ Ферди Кадыоглу
5 Турция пз Салих Озджан
10 Турция пз Хакан Чалханоглу
8 Турция пз Арда Гюлер
26 Турция пз Джан Узун
11 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Турция нп Дениз Гюль
1 США вр Мэтт Тёрнер
23 США зщ Джозеф Скалли
22 США зщ Марк Маккензи
6 США зщ Остон Трасти
17 США пз Малик Тилльман
7 США пз Джованни Рейна
14 США пз Себастьян Берхальтер
21 США пз Тимоти Веа
9 США нп Рикардо Пепи
18 США нп Макс Арфстен
26 США нп Алекс Сендехас
Главные тренеры
Италия Винченцо Монтелла
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи США1 : 2Турция
01.06.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи США2 : 1Турция
29.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 США2 : 1Турция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Турция — США. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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