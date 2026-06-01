Турция - США 26 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - США, которое состоится 26 Июня 2026 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
США
23
вр
Угурджан Чакыр
18
зщ
Мерт Мюльдюр
3
зщ
Мерих Демирал
15
зщ
Озан Кабак
20
зщ
Ферди Кадыоглу
5
пз
Салих Озджан
10
пз
Хакан Чалханоглу
8
пз
Арда Гюлер
26
пз
Джан Узун
11
нп
Кенан Йылдыз
9
нп
Дениз Гюль
1
вр
Мэтт Тёрнер
23
зщ
Джозеф Скалли
22
зщ
Марк Маккензи
6
зщ
Остон Трасти
17
пз
Малик Тилльман
7
пз
Джованни Рейна
14
пз
Себастьян Берхальтер
21
пз
Тимоти Веа
9
нп
Рикардо Пепи
18
нп
Макс Арфстен
26
нп
Алекс Сендехас
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Маурисио Почеттино
История личных встреч
07.06.2025
Товарищеские матчи (сборные) — 2025
Товарищеские матчи
1 : 2
01.06.2014
Контрольные матчи ЧМ-2014
Контрольные матчи
2 : 1
29.05.2010
Товарищеские матчи (сборные)
Май 2010
2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Турция — США. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.
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