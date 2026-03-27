Парагвай - Австралия 26 Июня прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Австралия, которое состоится 26 Июня 2026 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Орландо Хиль
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|11
|пз
|Маурисио
|14
|пз
|Андрес Кубас
|8
|пз
|Диего Гомес
|23
|пз
|Матиас Галарса
|19
|пз
|Хулио Энсисо
|25
|нп
|Исидро Питта
|18
|вр
|Патрик Бич
|4
|зщ
|Джейкоб Итальяно
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|19
|зщ
|Гарри Суттар
|21
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|5
|зщ
|Джордан Бос
|8
|пз
|Коннор Меткалф
|13
|пз
|Эйден О'Нил
|24
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
|17
|нп
|Нестори Иранкунда
|9
|нп
|Мохамед Туре
|Густаво Альфаро
|Тони Попович
|20.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|13.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|4 : 1
|06.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|2
|6
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|ДР Конго
|2
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|2
|4
|2
|Гана
|2
|4
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Панама
|2
|0