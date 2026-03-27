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Парагвай - Австралия 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), вместимость: 68500
26 Июня 2026 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Парагвай
Австралия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Австралия, которое состоится 26 Июня 2026 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Австралия
12 Парагвай вр Орландо Хиль
4 Парагвай зщ Хуан Хосе Касерес
15 Парагвай зщ Густаво Гомес
3 Парагвай зщ Омар Альдерете
6 Парагвай зщ Хуниор Алонсо
11 Парагвай пз Маурисио
14 Парагвай пз Андрес Кубас
8 Парагвай пз Диего Гомес
23 Парагвай пз Матиас Галарса
19 Парагвай пз Хулио Энсисо
25 Парагвай нп Исидро Питта
18 Австралия вр Патрик Бич
4 Австралия зщ Джейкоб Итальяно
3 Австралия зщ Алессандро Чиркати
19 Австралия зщ Гарри Суттар
21 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
5 Австралия зщ Джордан Бос
8 Австралия пз Коннор Меткалф
13 Австралия пз Эйден О'Нил
24 Австралия пз Пол Окон-Энгстлер
17 Австралия нп Нестори Иранкунда
9 Австралия нп Мохамед Туре
Главные тренеры
Аргентина Густаво Альфаро
Австралия Тони Попович
История личных встреч
20.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа D. 2-й тур 0 : 1Парагвай
13.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа D. 1-й тур 4 : 1Парагвай
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Парагвай4 : 0
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 2 : 1Парагвай
27.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 0 : 1Парагвай
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Парагвай — Австралия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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