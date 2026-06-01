Норвегия - Франция 26 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Франция, которое состоится 26 Июня 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа I. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джиллетт (Фоксборо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Франция
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
История личных встреч
27.05.2014
Контрольные матчи ЧМ-2014
Контрольные матчи
4 : 0
11.08.2010
Товарищеские матчи (сборные)
Август 2010
2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Норвегия — Франция. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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