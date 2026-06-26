Сенегал - Ирак 26 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Ирак, которое состоится 26 Июня 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа I. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
Ирак
Главные тренеры
Пап Тьяв
Грэм Арнольд
История личных встреч
23.06.2026
ЧМ-2026 — финальный раунд
Группа I. 2-й тур
3 : 2
16.06.2026
ЧМ-2026 — финальный раунд
Группа I. 1-й тур
3 : 1
10.06.2026
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Товарищеские матчи
0 : 0
31.05.2026
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Товарищеские матчи
3 : 2
31.03.2026
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Товарищеские матчи
3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Сенегал — Ирак. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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