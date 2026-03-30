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Кабо-Верде - Саудовская Аравия 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
27 Июня 2026 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа H. 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Кабо-Верде
Саудовская Аравия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кабо-Верде - Саудовская Аравия, которое состоится 27 Июня 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
1 Кабо-Верде вр Жозимар Возинья
22 Кабо-Верде зщ Стивен Морейра
4 Кабо-Верде зщ Роберто Лопес
3 Кабо-Верде зщ Диней Боржеш
8 Кабо-Верде зщ Жоау Паулу
14 Кабо-Верде пз Дерой Дуарте
20 Кабо-Верде пз Райан Мендеш
10 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
11 Кабо-Верде пз Гарри Родригеш
6 Кабо-Верде пз Кевин Ленини
9 Кабо-Верде нп Беншимол
21 Саудовская Аравия вр Мохаммед Аль-Оваис
12 Саудовская Аравия зщ Сауд Абдулхамид
4 Саудовская Аравия зщ Абдулела Аль-Амри
3 Саудовская Аравия зщ Али Ладжами
5 Саудовская Аравия зщ Хассан Аль-Тамбакти
24 Саудовская Аравия зщ Мотеб Аль-Харби
26 Саудовская Аравия пз Мохаммед Абу Аль-Шамат
23 Саудовская Аравия пз Мохаммед Канно
6 Саудовская Аравия пз Нассер Аль-Давсари
10 Саудовская Аравия пз Салем Аль-Давсари
9 Саудовская Аравия нп Фирас Аль-Бурайкан
Главные тренеры
Кабо-Верде Педру Лейтау Бриту
Греция Георгиос Донис
История личных встреч
22.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа H. 2-й тур 2 : 2Кабо-Верде
15.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа H. 1-й тур 0 : 0Кабо-Верде
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Кабо-Верде3 : 0
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Кабо-Верде3 : 0
30.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Кабо-Верде1 : 1 4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Кабо-Верде — Саудовская Аравия. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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