Кабо-Верде - Саудовская Аравия 27 Июня прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кабо-Верде - Саудовская Аравия, которое состоится 27 Июня 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жозимар Возинья
|22
|зщ
|Стивен Морейра
|4
|зщ
|Роберто Лопес
|3
|зщ
|Диней Боржеш
|8
|зщ
|Жоау Паулу
|14
|пз
|Дерой Дуарте
|20
|пз
|Райан Мендеш
|10
|пз
|Жамиру Монтейру
|11
|пз
|Гарри Родригеш
|6
|пз
|Кевин Ленини
|9
|нп
|Беншимол
|21
|вр
|Мохаммед Аль-Оваис
|12
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|4
|зщ
|Абдулела Аль-Амри
|3
|зщ
|Али Ладжами
|5
|зщ
|Хассан Аль-Тамбакти
|24
|зщ
|Мотеб Аль-Харби
|26
|пз
|Мохаммед Абу Аль-Шамат
|23
|пз
|Мохаммед Канно
|6
|пз
|Нассер Аль-Давсари
|10
|пз
|Салем Аль-Давсари
|9
|нп
|Фирас Аль-Бурайкан
|Педру Лейтау Бриту
|Георгиос Донис
|22.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа H. 2-й тур
|2 : 2
|15.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа H. 1-й тур
|0 : 0
|06.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|31.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|30.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1 4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|3
|9
|2
|ЮАР
|3
|4
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|3
|7
|2
|Канада
|3
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|4
|4
|Катар
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Марокко
|3
|7
|3
|Шотландия
|3
|3
|4
|Гаити
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|2
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|3
|3
|Эквадор
|2
|1
|4
|Кюрасао
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|2
|4
|2
|Япония
|2
|4
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Тунис
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|2
|6
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|ДР Конго
|2
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|2
|4
|2
|Гана
|2
|4
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Панама
|2
|0