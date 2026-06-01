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Уругвай - Испания 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Акрон (Сапопан, Мексика), вместимость: 49580
27 Июня 2026 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа H. 3-й тур
Главный судья: Исмаил Эльфат (Остин, США);
Уругвай
Испания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Испания, которое состоится 27 Июня 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Акрон (Сапопан, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Испания
23 Уругвай вр Фернандо Муслера
13 Уругвай зщ Гильермо Варела
3 Уругвай зщ Себастьян Касерес
16 Уругвай зщ Матиас Оливера
25 Уругвай зщ Хуан Санабрия
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
6 Уругвай пз Родриго Бентанкур
5 Уругвай пз Мануэль Угарте
14 Уругвай пз Агустин Каноббио
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
21 Уругвай нп Федерико Виньяс
23 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Педро Порро
22 Испания зщ Пау Кубарси
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
24 Испания зщ Марк Кукурелья
16 Испания пз Родри
10 Испания пз Дани Ольмо
20 Испания пз Педри
19 Испания нп Ламин Ямаль
21 Испания нп Микель Оярсабаль
17 Испания нп Нико Уильямс
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Испания Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
17.06.2013 Кубок конфедераций Группа B. 1-й тур Испания2 : 1Уругвай
06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Испания3 : 1Уругвай
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Уругвай — Испания. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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