Уругвай - Испания 27 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Испания, которое состоится 27 Июня 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Акрон (Сапопан, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Испания
23
вр
Фернандо Муслера
13
зщ
Гильермо Варела
3
зщ
Себастьян Касерес
16
зщ
Матиас Оливера
25
зщ
Хуан Санабрия
20
зщ
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
6
пз
Родриго Бентанкур
5
пз
Мануэль Угарте
14
пз
Агустин Каноббио
8
пз
Федерико Вальверде
21
нп
Федерико Виньяс
23
вр
Унай Симон
12
зщ
Педро Порро
22
зщ
Пау Кубарси
14
зщ
Эмерик Лапорт
24
зщ
Марк Кукурелья
16
пз
Родри
10
пз
Дани Ольмо
20
пз
Педри
19
нп
Ламин Ямаль
21
нп
Микель Оярсабаль
17
нп
Нико Уильямс
Главные тренеры
Марсело Бьельса
Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
17.06.2013
Кубок конфедераций
Группа B. 1-й тур
2 : 1
06.02.2013
Товарищеские матчи (сборные)
Февраль 2013
3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Уругвай — Испания. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
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