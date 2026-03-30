11:05 ()
Свернуть список

Новая Зеландия - Бельгия 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада), вместимость: 21000
27 Июня 2026 года в 06:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа G. 3-й тур
Главный судья: Адхам Махадме (Иордания);
Новая Зеландия
Бельгия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Новая Зеландия - Бельгия, которое состоится 27 Июня 2026 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа G. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Новая Зеландия
Бельгия
1 Новая Зеландия вр Макс Крокомб
2 Новая Зеландия зщ Тим Пэйн
16 Новая Зеландия зщ Финн Сёрман
5 Новая Зеландия зщ Майкл Боксолл
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
6 Новая Зеландия пз Джо Белл
8 Новая Зеландия пз Марко Стаменич
20 Новая Зеландия пз Каллум Маккоуотт
10 Новая Зеландия пз Сарприт Сингх
11 Новая Зеландия нп Элайджа Джаст
9 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
15 Бельгия зщ Тома Мёнье
16 Бельгия зщ Кони де Винтер
4 Бельгия зщ Брандон Мехеле
5 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
23 Бельгия пз Николас Раскин
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
22 Бельгия пз Алексис Салемакерс
7 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
10 Бельгия нп Леандро Троссард
9 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Англия Даррен Базели
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
22.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа G. 2-й тур Новая Зеландия1 : 3
16.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа G. 1-й тур 2 : 2Новая Зеландия
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 1 : 0Новая Зеландия
03.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 4 : 0Новая Зеландия
30.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Новая Зеландия4 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Новая Зеландия — Бельгия. Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 06:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия26
2 Кот-д'Ивуар23
3 Эквадор21
4 Кюрасао21
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды24
2 Япония24
3 Швеция23
4 Тунис20
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close