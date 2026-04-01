Хорватия - Гана 28 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Гана, которое состоится 28 Июня 2026 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа L. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Гана
Главные тренеры
Златко Далич
Карлуш Кейруш
История личных встреч
24.06.2026
ЧМ-2026 — финальный раунд
Группа L. 2-й тур
0 : 1
17.06.2026
ЧМ-2026 — финальный раунд
Группа L. 1-й тур
4 : 2
07.06.2026
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Товарищеские матчи
2 : 1
02.06.2026
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Товарищеские матчи
0 : 2
01.04.2026
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
Товарищеские матчи
3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Хорватия — Гана. Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.
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