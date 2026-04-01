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ДР Конго - Узбекистан 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
28 Июня 2026 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
ДР Конго
Узбекистан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ДР Конго - Узбекистан, которое состоится 28 Июня 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ДР Конго
Узбекистан
1 ДР Конго вр Лионель Мпаси-Нзо
2 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
22 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
4 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
3 ДР Конго зщ Стив Капюади
26 ДР Конго зщ Артур Масуаку
14 ДР Конго пз Ноа Садики
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
25 ДР Конго пз Эдо Кайембе
17 ДР Конго нп Седрик Бакамбу
20 ДР Конго нп Йоан Висса
12 Узбекистан вр Абдувохид Нематов
24 Узбекистан зщ Бехруджон Каримов
2 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
5 Узбекистан зщ Рустам Ашурматов
19 Узбекистан зщ Азизжон Ганиев
18 Узбекистан пз Абдулла Абдуллаев
13 Узбекистан пз Шерзод Насруллаев
9 Узбекистан пз Одилджон Хамробеков
7 Узбекистан пз Отабек Шукуров
22 Узбекистан пз Аббосбек Файзуллаев
14 Узбекистан нп Эльдор Шомуродов
Главные тренеры
Франция Себастьен Дезабр
Италия Фабио Каннаваро
История личных встреч
24.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа K. 2-й тур 1 : 0ДР Конго
17.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа K. 1-й тур 1 : 1ДР Конго
09.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи ДР Конго1 : 2
03.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи ДР Конго0 : 0
01.04.2026 ЧМ-2026 — Межконтинентальный плей-офф Финал ДР Конго1 : 0 ДВ
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: ДР Конго — Гана. Это соперники по группе K. Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США36
2 Австралия34
3 Парагвай34
4 Турция33
Группа E
КомандаИО
1 Германия36
2 Кот-д'Ивуар36
3 Эквадор34
4 Кюрасао31
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды37
2 Япония35
3 Швеция34
4 Тунис30
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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