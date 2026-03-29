Колумбия - Португалия 28 Июня прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Португалия, которое состоится 28 Июня 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Камило Варгас
|2
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|14
|пз
|Густаво Пуэрта
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Хамес Родригес
|7
|пз
|Луис Диас
|11
|нп
|Джон Арьяс
|25
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|15
|пз
|Жоау Невеш
|23
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|18
|нп
|Педру Нету
|11
|нп
|Жоау Феликс
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|Нестор Лоренсо
|Роберто Мартинес
|24.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа K. 2-й тур
|1 : 0
|18.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа K. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|02.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|29.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|3
|9
|2
|ЮАР
|3
|4
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|3
|7
|2
|Канада
|3
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|4
|4
|Катар
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Марокко
|3
|7
|3
|Шотландия
|3
|3
|4
|Гаити
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|3
|6
|2
|Австралия
|3
|4
|3
|Парагвай
|3
|4
|4
|Турция
|3
|3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|3
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|3
|6
|3
|Эквадор
|3
|4
|4
|Кюрасао
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|3
|7
|2
|Япония
|3
|5
|3
|Швеция
|3
|4
|4
|Тунис
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|2
|6
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|ДР Конго
|2
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|2
|4
|2
|Гана
|2
|4
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Панама
|2
|0