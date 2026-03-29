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Колумбия - Португалия 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
28 Июня 2026 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 3-й тур
Главный судья: Алиреза Фагани (Сидней, Австралия);
Колумбия
Португалия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Португалия, которое состоится 28 Июня 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа K. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Португалия
12 Колумбия вр Камило Варгас
2 Колумбия зщ Даниэль Муньос
23 Колумбия зщ Давинсон Санчес
3 Колумбия зщ Джон Лукуми
17 Колумбия зщ Хоан Мохика
14 Колумбия пз Густаво Пуэрта
16 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Колумбия пз Хамес Родригес
7 Колумбия пз Луис Диас
11 Колумбия нп Джон Арьяс
25 Колумбия нп Луис Суарес
1 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Португалия зщ Рубен Диаш
13 Португалия зщ Ренату Вейга
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
15 Португалия пз Жоау Невеш
23 Португалия пз Витинья
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
18 Португалия нп Педру Нету
11 Португалия нп Жоау Феликс
7 Португалия нп Криштиану Роналду
Главные тренеры
Аргентина Нестор Лоренсо
Испания Роберто Мартинес
История личных встреч
24.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа K. 2-й тур Колумбия1 : 0
18.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа K. 1-й тур 1 : 3Колумбия
08.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Колумбия2 : 0
02.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Колумбия3 : 1
29.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Колумбия1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Колумбия — Португалия. Это соперники по группе K. Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США36
2 Австралия34
3 Парагвай34
4 Турция33
Группа E
КомандаИО
1 Германия36
2 Кот-д'Ивуар36
3 Эквадор34
4 Кюрасао31
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды37
2 Япония35
3 Швеция34
4 Тунис30
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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