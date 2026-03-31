12:41 ()
Свернуть список

Иордания - Аргентина 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
28 Июня 2026 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 3-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Иордания
Аргентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иордания - Аргентина, которое состоится 28 Июня 2026 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иордания
Аргентина
1 Иордания вр Язид Абу Лайла
3 Иордания зщ Абдалла Насиб
5 Иордания зщ Язан Аль-Араб
4 Иордания зщ Хусам Абу Дагаб
23 Иордания зщ Эхсан Хаддад
20 Иордания зщ Моханнад Абу Таха
21 Иордания пз Низар Аль-Рашдан
8 Иордания пз Нур Аль-Равабдех
10 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Иордания нп Али Олван
13 Иордания нп Махмуд Аль-Марди
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Аргентина зщ Гонсало Монтьель
19 Аргентина зщ Николас Отаменди
2 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
14 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
11 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
17 Аргентина нп Джулиано Симеоне
9 Аргентина нп Хулиан Альварес
15 Аргентина нп Николас Гонсалес
Главные тренеры
Марокко Джамал Селлами
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
23.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа J. 2-й тур Иордания1 : 2
17.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа J. 1-й тур 3 : 1Иордания
08.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 2 : 0Иордания
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 4 : 1Иордания
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Иордания2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Иордания — Аргентина. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США36
2 Австралия34
3 Парагвай34
4 Турция33
Группа E
КомандаИО
1 Германия36
2 Кот-д'Ивуар36
3 Эквадор34
4 Кюрасао31
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды37
2 Япония35
3 Швеция34
4 Тунис30
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close