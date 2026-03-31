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Алжир - Австрия 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США), вместимость: 79416
28 Июня 2026 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 3-й тур
Главный судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан);
Алжир
Австрия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Австрия, которое состоится 28 Июня 2026 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алжир
Австрия
23 Алжир вр Лука Зидан
17 Алжир зщ Рафик Белгали
2 Алжир зщ Айсса Манди
21 Алжир зщ Рами Бенсебаини
15 Алжир зщ Райан Аит-Нури
19 Алжир пз Набиль Бенталеб
14 Алжир пз Хишем Будауи
22 Алжир пз Ибрахим Маза
10 Алжир пз Фарес Шаиби
7 Алжир нп Рияд Марез
9 Алжир нп Амин Гуири
1 Австрия вр Александр Шлагер
5 Австрия зщ Стефан Пош
3 Австрия зщ Кевин Дансо
8 Австрия зщ Давид Алаба
20 Австрия зщ Конрад Лаймер
6 Австрия пз Николас Зайвальд
4 Австрия пз Ксавер Шлагер
18 Австрия пз Романо Шмид
24 Австрия пз Пауль Ваннер
9 Австрия пз Марсель Забитцер
11 Австрия нп Михаэль Грегорич
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
23.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа J. 2-й тур 1 : 2Алжир
17.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа J. 1-й тур 3 : 0Алжир
11.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 0 : 4Алжир
03.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 0 : 1Алжир
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Алжир0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026: Алжир — Австрия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США36
2 Австралия34
3 Парагвай34
4 Турция33
Группа E
КомандаИО
1 Германия36
2 Кот-д'Ивуар36
3 Эквадор34
4 Кюрасао31
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды37
2 Япония35
3 Швеция34
4 Тунис30
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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