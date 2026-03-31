Алжир - Австрия 28 Июня прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Австрия, которое состоится 28 Июня 2026 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа J. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Лука Зидан
|17
|зщ
|Рафик Белгали
|2
|зщ
|Айсса Манди
|21
|зщ
|Рами Бенсебаини
|15
|зщ
|Райан Аит-Нури
|19
|пз
|Набиль Бенталеб
|14
|пз
|Хишем Будауи
|22
|пз
|Ибрахим Маза
|10
|пз
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Рияд Марез
|9
|нп
|Амин Гуири
|1
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Стефан Пош
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|8
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|18
|пз
|Романо Шмид
|24
|пз
|Пауль Ваннер
|9
|пз
|Марсель Забитцер
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|Владимир Петкович
|Ральф Рангник
|23.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа J. 2-й тур
|1 : 2
|17.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа J. 1-й тур
|3 : 0
|11.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|03.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|3
|9
|2
|ЮАР
|3
|4
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|3
|7
|2
|Канада
|3
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|4
|4
|Катар
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Марокко
|3
|7
|3
|Шотландия
|3
|3
|4
|Гаити
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|3
|6
|2
|Австралия
|3
|4
|3
|Парагвай
|3
|4
|4
|Турция
|3
|3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|3
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|3
|6
|3
|Эквадор
|3
|4
|4
|Кюрасао
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|3
|7
|2
|Япония
|3
|5
|3
|Швеция
|3
|4
|4
|Тунис
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|2
|4
|2
|Иран
|2
|2
|3
|Бельгия
|2
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Уругвай
|2
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|2
|6
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|ДР Конго
|2
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|2
|4
|2
|Гана
|2
|4
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Панама
|2
|0