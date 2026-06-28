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ЮАР - Канада 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
28 Июня 2026 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
ЮАР
Канада

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮАР - Канада, которое состоится 28 Июня 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЮАР
Канада
Главные тренеры
Бельгия Уго Броос
США Джесси Марш
История личных встреч
25.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа A. 3-й тур ЮАР1 : 0
18.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа A. 2-й тур 1 : 1ЮАР
11.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа A. 1-й тур 2 : 0ЮАР
07.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 0 : 1ЮАР
29.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи ЮАР0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США36
2 Австралия34
3 Парагвай34
4 Турция33
Группа E
КомандаИО
1 Германия36
2 Кот-д'Ивуар36
3 Эквадор34
4 Кюрасао31
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды37
2 Япония35
3 Швеция34
4 Тунис30
Группа G
КомандаИО
1 Египет24
2 Иран22
3 Бельгия22
4 Новая Зеландия21
Группа H
КомандаИО
1 Испания24
2 Уругвай22
3 Кабо-Верде22
4 Саудовская Аравия21
Группа I
КомандаИО
1 Франция26
2 Норвегия26
3 Сенегал20
4 Ирак20
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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