Бразилия - Япония 29 Июня прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Япония, которое состоится 29 Июня 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Карло Анчелотти
|Хадзимэ Мориясу
|14.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|06.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|10.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|14.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|0 : 4
|15.06.2013
|Кубок конфедераций
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|16.10.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2012
|0 : 4
|22.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|Группа F. 3-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|3
|9
|2
|ЮАР
|3
|4
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|3
|7
|2
|Канада
|3
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|4
|4
|Катар
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Марокко
|3
|7
|3
|Шотландия
|3
|3
|4
|Гаити
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|3
|6
|2
|Австралия
|3
|4
|3
|Парагвай
|3
|4
|4
|Турция
|3
|3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|3
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|3
|6
|3
|Эквадор
|3
|4
|4
|Кюрасао
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нидерланды
|3
|7
|2
|Япония
|3
|5
|3
|Швеция
|3
|4
|4
|Тунис
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бельгия
|3
|5
|2
|Египет
|3
|5
|3
|Иран
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|3
|7
|2
|Кабо-Верде
|3
|3
|3
|Уругвай
|3
|2
|4
|Саудовская Аравия
|3
|2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|3
|9
|2
|Норвегия
|3
|6
|3
|Сенегал
|3
|3
|4
|Ирак
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Алжир
|2
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|2
|6
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|ДР Конго
|2
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|2
|4
|2
|Гана
|2
|4
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Панама
|2
|0