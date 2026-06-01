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Бразилия - Япония 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
29 Июня 2026 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Бразилия
Япония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Япония, которое состоится 29 Июня 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Япония
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Япония Хадзимэ Мориясу
История личных встреч
14.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Япония3 : 2Бразилия
06.06.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Япония0 : 1Бразилия
10.11.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Япония1 : 3Бразилия
14.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Япония0 : 4Бразилия
15.06.2013 Кубок конфедераций Группа A. 1-й тур Бразилия3 : 0Япония
16.10.2012 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2012 Япония0 : 4Бразилия
22.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 Группа F. 3-й тур Япония1 : 4Бразилия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США36
2 Австралия34
3 Парагвай34
4 Турция33
Группа E
КомандаИО
1 Германия36
2 Кот-д'Ивуар36
3 Эквадор34
4 Кюрасао31
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды37
2 Япония35
3 Швеция34
4 Тунис30
Группа G
КомандаИО
1 Бельгия35
2 Египет35
3 Иран33
4 Новая Зеландия31
Группа H
КомандаИО
1 Испания37
2 Кабо-Верде33
3 Уругвай32
4 Саудовская Аравия32
Группа I
КомандаИО
1 Франция39
2 Норвегия36
3 Сенегал33
4 Ирак30
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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