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Германия - Парагвай 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Джиллетт (Фоксборо, США), вместимость: 68756
29 Июня 2026 года в 23:30 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Джалал Джайед (Марокко);
Германия
Парагвай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Парагвай, которое состоится 29 Июня 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Джиллетт (Фоксборо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Парагвай
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Германия3 : 3Парагвай
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика39
2 ЮАР34
3 Южная Корея33
4 Чехия31
Группа B
КомандаИО
1 Швейцария37
2 Канада34
3 Босния и Герцеговина34
4 Катар31
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия37
2 Марокко37
3 Шотландия33
4 Гаити30
Группа D
КомандаИО
1 США36
2 Австралия34
3 Парагвай34
4 Турция33
Группа E
КомандаИО
1 Германия36
2 Кот-д'Ивуар36
3 Эквадор34
4 Кюрасао31
Группа F
КомандаИО
1 Нидерланды37
2 Япония35
3 Швеция34
4 Тунис30
Группа G
КомандаИО
1 Бельгия35
2 Египет35
3 Иран33
4 Новая Зеландия31
Группа H
КомандаИО
1 Испания37
2 Кабо-Верде33
3 Уругвай32
4 Саудовская Аравия32
Группа I
КомандаИО
1 Франция39
2 Норвегия36
3 Сенегал33
4 Ирак30
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина26
2 Австрия23
3 Алжир23
4 Иордания20
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия26
2 Португалия24
3 ДР Конго21
4 Узбекистан20
Группа L
КомандаИО
1 Англия24
2 Гана24
3 Хорватия23
4 Панама20

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