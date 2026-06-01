Германия - Парагвай 29 Июня прямая трансляция
29 Июня 2026 года в 23:30 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Джалал Джайед (Марокко);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Парагвай, которое состоится 29 Июня 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Джиллетт (Фоксборо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Главные тренеры
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|Юлиан Нагельсман
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|Густаво Альфаро
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История личных встреч
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|3 : 3