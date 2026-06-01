Нидерланды - Марокко 30 Июня прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Марокко, которое состоится 30 Июня 2026 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: ББВА (Гуадалупе, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|21
|пз
|Френки де Йонг
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|19
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Коди Гакпо
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|14
|зщ
|Исса Диоп
|18
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|6
|пз
|Айюб Буадди
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|10
|нп
|Браим Диас
|Рональд Куман
|Мохамед Уаби
|31.05.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|29.06
| Германия
Парагвай
|29.06
| Нидерланды
Марокко
|30.06
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|30.06
| Франция
Швеция
|01.07
| Мексика
Эквадор
|01.07
| Англия
ДР Конго
|01.07
| Бельгия
Сенегал
|01.07
| США
Босния и Герцеговина
|02.07
| Испания
Австрия
|02.07
| Португалия
Хорватия
|03.07
| Швейцария
Алжир
|03.07
| Австралия
Египет
|03.07
| Аргентина
Кабо-Верде
|04.07
| Колумбия
Гана
|04.07
| Канада
A04
|04.07
| A01
A02
|05.07
| A09
A10
|05.07
| A11
A12
|06.07
| A05
A06
|06.07
| A07
A08
|07.07
| A13
A14
|07.07
| A15
A16
|07.07
| B01
B02
|09.07
| B03
B04
|10.07
| B05
B06
|12.07
| B07
B08
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07