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Франция - Швеция 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
01 Июля 2026 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Франция
Швеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Швеция, которое состоится 01 Июля 2026 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Швеция
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
17 Франция зщ Вильям Салиба
19 Франция зщ Тео Эрнандес
8 Франция пз Орельен Тчуамени
14 Франция пз Адриен Рабьо
20 Франция пз Дезире Дуэ
7 Франция нп Усман Дембеле
11 Франция нп Майкл Олисе
10 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Швеция вр Якоб Виделль Сеттерстрём
2 Швеция зщ Густаф Лагербильке
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
18 Швеция пз Ясин Аяри
16 Швеция пз Йеспер Карлстрём
24 Швеция пз Эллиот Страуд
21 Швеция нп Александер Бернхардссон
11 Швеция нп Энтони Эланга
17 Швеция нп Виктор Дьёкереш
9 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
17.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 6-й тур Франция4 : 2Швеция
05.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 1-й тур Швеция0 : 1Франция
09.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа A. 6-й тур Швеция2 : 1Франция
11.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа A. 4-й тур Франция2 : 1Швеция
18.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Франция1 : 0Швеция
19.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Швеция2 : 0Франция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026: Франция — Швеция. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
29.06
Германия
Парагвай
29.06
Нидерланды
Марокко
30.06
Кот-д'Ивуар
Норвегия
30.06
Франция
Швеция
01.07
Мексика
Эквадор
01.07
Англия
ДР Конго
01.07
Бельгия
Сенегал
01.07
США
Босния и Герцеговина
02.07
Испания
Австрия
02.07
Португалия
Хорватия
03.07
Швейцария
Алжир
03.07
Австралия
Египет
03.07
Аргентина
Кабо-Верде
04.07
Колумбия
Гана
04.07
1/8 финала
Канада
A04
04.07
A01
A02
05.07
A09
A10
05.07
A11
A12
06.07
A05
A06
06.07
A07
A08
07.07
A13
A14
07.07
A15
A16
07.07
1/4 финала
B01
B02
09.07
B03
B04
10.07
B05
B06
12.07
B07
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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