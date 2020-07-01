Франция - Швеция 01 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Швеция, которое состоится 01 Июля 2026 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
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|пз
|Орельен Тчуамени
|14
|пз
|Адриен Рабьо
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|Дезире Дуэ
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|нп
|Усман Дембеле
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|нп
|Майкл Олисе
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|нп
|Килиан Мбаппе
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|вр
|Якоб Виделль Сеттерстрём
|2
|зщ
|Густаф Лагербильке
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|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|18
|пз
|Ясин Аяри
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|24
|пз
|Эллиот Страуд
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|Александер Бернхардссон
|11
|нп
|Энтони Эланга
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|9
|нп
|Александер Исак
|Дидье Дешам
|Грэм Поттер
|17.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 6-й тур
|4 : 2
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 1-й тур
|0 : 1
|09.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|18.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|1 : 0
|19.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|29.06
| Германия
Парагвай
|29.06
| Нидерланды
Марокко
|30.06
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|30.06
| Франция
Швеция
|01.07
| Мексика
Эквадор
|01.07
| Англия
ДР Конго
|01.07
| Бельгия
Сенегал
|01.07
| США
Босния и Герцеговина
|02.07
| Испания
Австрия
|02.07
| Португалия
Хорватия
|03.07
| Швейцария
Алжир
|03.07
| Австралия
Египет
|03.07
| Аргентина
Кабо-Верде
|04.07
| Колумбия
Гана
|04.07
| Канада
A04
|04.07
| A01
A02
|05.07
| A09
A10
|05.07
| A11
A12
|06.07
| A05
A06
|06.07
| A07
A08
|07.07
| A13
A14
|07.07
| A15
A16
|07.07
| B01
B02
|09.07
| B03
B04
|10.07
| B05
B06
|12.07
| B07
B08
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07